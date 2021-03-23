Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии у России отношений с Евросоюзом, обвинив ЕС в разрушении всех механизмов и инфраструктуры своими односторонними шагами.

«У нас и Китай - добрый сосед, и Европейский союз тоже наш сосед, и мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам. Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», - сказал он во вторник на пресс-конференции в Китае, передает Интерфакс.

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», - подчеркнул он, отметив, что если и когда Брюссель сочтет возможным «устранить эту аномалию», то РФ будет готова к этому на основе равноправия и баланса интересов.

По словам Лаврова, «США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка - не международное право, а правила».

«А санкции - это один из видов этих правил», - добавил министр.