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В Харьковской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд сбил автомобиль, в результате чего пострадала водитель. Она выехала на красный сигнал светофора.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла 30 октября около 13:55 на улице Железнодорожная в селе Максимовка. В результате движение поездов задержалось на полтора часа.

63-летняя водитель выехала на регулируемый железнодорожный переезд на запрещенный сигнал с включенной звуковой сигнализацией. В это время пассажирский поезд сообщением "Лисичанск-Ужгород", который отправлялся со станции Максимовка, столкнулся с автомобилем.

0+В результате ДТП пострадала женщина. Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".

Максимальное наказание - до трех лет ограничения свободы.
ForUm

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