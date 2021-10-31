В России третий день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом.

По данным российского Минздрава, обнаружили 40 993 инфицированных, 1158 человек умерло, более 27 тысяч человек выздоровело.

Предыдущий максимум по количеству заболевших фиксировали днем ранее, за сутки обнаружили 40 251 пациента с коронавирусом.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировали более 8,5 млн случаев коронавирусной инфекции, более 238 тысяч человек умерли и 7,3 млн выздоровели.

В середине сентября в России значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом, практически каждую неделю в стране обновляются рекорды заболеваемости и смертности.