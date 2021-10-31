За прошедшие сутки СММ ОБСЕ зафиксировала 757 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Из них 321 нарушение — в Донецкой области и 436 — в Луганской.
Среди зафиксированных нарушений в Донецкой области было 7 взрывов в воздухе, 3 разрыва боеприпасов и 80 взрывов неопределенного происхождения.
Большинство нарушений режима прекращения огня произошло к северу и северо-северо-востоку от н.п. Широкино ( подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).
В Луганской области Миссия зафиксировала 436 нарушений режима прекращения огня, в том числе 128 взрывов ( 8 разрывов боеприпасов и 120 взрывов неопределенного происхождения).
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