По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, у королевы Елизаветы II нет серьезных проблем со здоровьем. Сейчас она находится в отличной форме.

Как отметил Джонсон, королева прислушалась к советам врачей касаемо отдыха. В то же время она находится в отличной форме.

«Она просто последовала советам своих врачей немного отдохнуть, и я полагаю, что это важно. Считаю, что вся наша страна желает ей лучшего», - заявил Джонсон.

Добавим, что Елизавета II отказалась посетить климатический саммит в Глазго после того, как врачи посоветовали ей в течение двух недель работать в облегченном режиме. Сегодня она отдыхает в своем доме в Виндзорском замке.