также в разделеМир
Россия остановила поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа 16
В России зафиксировали новый максимум по числу зараженных коронавирусом 18
Саудовская Аравия решила выслать ливанского посла 9
Саммит G20 стартовал в Риме 11
Вакцину Pfizer для детей от 5 лет разрешили в США 8
COVID-19 в Китае: зафиксировано рекордное с сентября количество инфицированных 20
МИД РФ: США высылают 55 российских дипломатов 24
Польша будет строить стену на границе с Беларусью 13
Facebook сменит название 30
Папа Римский сделал третью прививку от COVID-19 31
Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов 67
Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не будет западных вакцин 21
Польша планирует радикальное укрепление армии из-за «восточной» угрозы 17
Forbes назвал Маска самым богатым человеком в истории 12
СМИ: «Газпром» потребовал от Молдовы ослабить отношения с ЕС в обмен на газ 387
Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина 25
ООН: 23 млн жителям Афганистана грозит смерть от голода 17
Молдова впервые купит газ не у России 32

По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, у королевы Елизаветы II нет серьезных проблем со здоровьем. Сейчас она находится в отличной форме.

Об этом пишет Sky News.

Как отметил Джонсон, королева прислушалась к советам врачей касаемо отдыха. В то же время она находится в отличной форме.

«Она просто последовала советам своих врачей немного отдохнуть, и я полагаю, что это важно. Считаю, что вся наша страна желает ей лучшего», - заявил Джонсон.

Добавим, что Елизавета II отказалась посетить климатический саммит в Глазго после того, как врачи посоветовали ей в течение двух недель работать в облегченном режиме. Сегодня она отдыхает в своем доме в Виндзорском замке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
3
Теги