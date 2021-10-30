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Украинская полиция заказала поддельный COVID-сертификаты на имя известного ведущего Савика Шустера, чтобы разоблачить мошенников. Об этом рассказал замглавы МВД Евгений Енин в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

«Два поддельных документа для Савика Шустера. Принес на эфир копии фейкового ПЦР-теста и сертификата вакцинации, которые демонстрируют отклонение дельцов от моральных ориентиров. Савик вел эфир из Италии и не смог добраться до Украины, потому что получил положительный тест на коронавирус. А правоохранители, в рамках контрольной закупки, смогли купить ему отрицательный тест и еще и сертификат прививки. Конечно, все, кто это сделал, в тот же день были идентифицированы и арестованы. Удивляет, как ловкачей не остановило хотя бы известное имя журналиста. Уже не говоря, что выбор вроде бы очевиден: или получить 250 евро за подделки или возможность получить 6 лет тюрьмы. Угрожает неволя и врачам, ставшим друзьями мошенников», - рассказал представитель МВД.

Он добавил, что только за неделю открыто 100 уголовных производств по фактам подделки COVID-документов. Поиск мошенников ведется по всем форумам, чатам, закрытым группам.
ForUm

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