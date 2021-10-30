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Украинский телеведущий Савик Шустер получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказал сам журналист в самом начале политического ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, которое в прямом эфире транслирует канал Украина.

Программу он вел по видеосвязи, а не непосредственно из студии.

«Сегодня программа очень необычная. Во-первых, я не в студии, я в Италии. Так случилось, что перед отлетом в Киев я сдал тест и оказался положительным. Поэтому я в изоляции», - сказал Шустер и добавил, что "застрял" в маленьком городке в Южной Тоскане.

Он также добавил, что чувствует себя "очень хорошо" и пока нет никаких симптомов. А потому ничто не мешает ему вести программу онлайн.

По словам журналиста, из-за того, что он часто летает, регулярно тестируется на COVID-19.

Скорее всего, болезнь будет протекать в легком состоянии, ведь Шустер многократно вакцинировался, а последнюю дозу вакцины Pfizer ему ввели 7 сентября.
ForUm

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