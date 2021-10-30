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В Киеве на территории НСК "Олимпийский" открывают пункт вакцинации от коронавируса. Прививку на стадионе желающие смогут получить уже завтра.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.

«В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна», - говорится в сообщении.

График работы

  • 31 октября с 10:00 до 17:00,
  • 1 ноября - с 11:00 до 19:00.

Как добавляют в пресс-службе, пункт вакцинации будет работать в зале "Олимпийский двор".

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 317 209 человек. Это самый большой показатель с начала вакцинальной кампании в стране.
ForUm

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