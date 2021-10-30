В Киеве на территории НСК "Олимпийский" открывают пункт вакцинации от коронавируса. Прививку на стадионе желающие смогут получить уже завтра.
Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".
Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.
«В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна», - говорится в сообщении.
График работы
- 31 октября с 10:00 до 17:00,
- 1 ноября - с 11:00 до 19:00.
Как добавляют в пресс-службе, пункт вакцинации будет работать в зале "Олимпийский двор".
В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 317 209 человек. Это самый большой показатель с начала вакцинальной кампании в стране.
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