В пятницу на территории материкового Китая было зафиксировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом внутри страны. Это самый высокий показатель внутренних случаев заражения с 16 сентября.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

Эпицентром распространения стали северные и северо-восточные районы страны. Так, в пятницу 26 случаев были зафиксированы в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, 19 — в автономном районе Внутренняя Монголия, 11 — в провинции Ганьсу, два — в Пекине, один — в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Еще 19 инфицированных прибыли в пятницу в КНР из-за рубежа.

Всего с начала пандемии COVID-19 в материковом Китае было зафиксировано 97 080 случаев заражения коронавирусом, от связанных с инфекцией заболеваний умерло 4636 человек.

Около 75% населения Китая – более миллиарда человек – полностью вакцинированы.