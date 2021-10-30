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Эсминец США USS Porter отправляется в Черное море. Там он будет взаимодействовать с партнерами по НАТО.

Об этом сообщает Военно-морские силы США.

Ракетный эсминец военно-морских сил США USS Porter (DDG-78) выдвигается в Черноморский регион, где будет взаимодействовать со своими союзниками партнерами по НАТО.

"USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе!", - говорится в сообщении.
ForUm

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