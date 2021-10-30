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В пятницу, 29 октября, Верхняя палата парламента Польши проголосовала за строительство стены на границе с Беларусью.

Об этом сообщает Euronews.

Такое решение принято, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, которые хотят попасть на территорию Евросоюза.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что немедленно подпишет закон, который вступит в силу по результатам голосования.

Польша, Литва и Латвия в этом году столкнулись со значительным ростом числа нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы. Страны усилили свои границы и начали строительство заборов из колючей проволоки.

Минск обвинение в организации нелегальной миграции отвергает. По словам самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, белорусская сторона готова принимать туристов из восточных стран по экономическим соображениям. Белорусский диктатор заявил, что Беларусь не будет «защищать Европу от потока нелегальных мигрантов».
ForUm

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