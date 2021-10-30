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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня на Донбассе. По последним данным, в Луганской и Донецкой области зафиксировано более 300 таких нарушений.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 29 октября.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 292 нарушения режима прекращения огня, включая 56 взрывов. При этом 1 взрыв зафиксирован в воздухе, а 55 взрывов - неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло в пределах и вблизи участка разведения в районе Петровского. Также ситуация была напряженной в районе н.п. Березовое.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали 20 нарушений, включая
5 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли на участке разведения в районе Золотого и в районе Дмитровки.
ForUm

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