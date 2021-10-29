Регулярное участие в богослужениях и искренняя молитва помогут вникнуть в смысл происходящего на службах в храме.

Фото: скрин видео канала «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского, протоиерей Нестор Коломиец рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Многие люди говорят: «Я не понимаю, что происходит на службе, что-то поют, читают, говорят…». На самом деле ту же реакцию испытывает человек, когда приходит в первый раз на балет: всё выглядит непонятно и не имеет, казалось бы, никакого смысла. Но, если самого дремучего человека водить на балет, то он начнет вникать и в скором времени сделается ценителем», - отметил отец Нестор.

Священник напомнил, что литургия формировалась 2000 лет и вместила в себя лучшие образцы мысли, поэзии и музыки.

Как отметил протоиерей Нестор, если регулярно погружаться в среду молитвы и посещать богослужения, то в скором времени можно начать понимать, что происходит на литургии.

«До конца всё понять - невозможно. Можно бесконечно углубляться в суть литургии, но самые простые слова понятны даже маленькому ребенку. Мы часто слышим во время богослужения «Господи помилуй», то есть мы просим, чтобы Господь смилостивился над нами и это понятно абсолютно любому человеку», - подчеркнул священник.

По мнению отца Нестора, с опытом церковной жизни человек постепенно вникает в смысл богослужения.

«Легко искать оправдания, если ты не ходишь в церковь, но если ты начинаешь ходить, то в очень короткое время литургия и любое богослужение становятся понятными и интересными, если мы во время службы не думаем о земных вещах, а погружаемся в пучину молитвы и пребываем в этом состоянии несколько часов», - подытожил протоиерей Нестор Коломиец.