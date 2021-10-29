Европейский союз оставил Украину в списке стран, из которых возможен прием путешественников в связи с распространением коронавирусной болезни нового типа. Об этом 29 октября говорится в официальном сообщении на сайте Евросоюза.

Ранее на этой неделе о таком решении ЕС сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк. Тогда он уточнял, что «ситуация мониторится и позже на этой неделе могут поступить и новые предложения».

Совет ЕС рекомендовал открыть границы для несущественных путешествий из Аргентины, Намибии, Перу и Колумбии. Это решение носит рекомендательный характер. Следовать ему или нет – каждая европейская страна решает самостоятельно.