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Киевская духовная академия провела в Волынской епархии круглый стол на тему «Актуальные проблемы современного Православия».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевских духовных школ, круглый стол был проведен по решению Священного Синода Украинской Православной Церкви, который поручил КДА провести в текущем году мероприятия, посвященные богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросу первенства среди Поместных Православных Церквей.

Киевские духовные школы на мероприятии представили профессор протоиерей Сергей Ющик, который выступил с докладом «Единство Церкви как основа призвания Православия», и преподаватель иеромонах Митрофан (Божко) с докладом «Титул “Вселенский” в Константинопольском Патриархате: возникновение и эволюция его значения и содержания».

От Волынской духовной семинарии с докладами выступили проректор по учебной работе архимандрит Феофан (Кирилюк): «О значении поминовения или не поминовение представителя высшей церковной иерархии в условиях его антиканонической деятельности на примере литургических диптихов», и проректор по научной работе протоиерей Александр Федчук: «Местные факторы захватов храмов УПЦ на Волыни и главные причины сохранения канонических приходов в горячих точках (2019 - 2020 гг.)».

После чтения докладов состоялось их обсуждение.

Участникам мероприятия также представили последние издания КДА - «Украинская Православная Церковь: вехи истории» и Богословское руководство по терминологическому правописанию на украинском языке, а также перевод труда митрополита Киккского и Тиллирийского Кипрской Православной Церкви Никифора «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам». Экземпляры этих изданий передали духовенству Волынской епархии.

 
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