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Шутки против Бога рано или поздно превращаются в действительность.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 31 октября, в 08.15 на «НТН».

«С Богом нельзя шутить. Мы можем шутить друг с другом. У нас бывают удачные шутки, какие-то неудачные шутки. Но с Богом никакими шутками нельзя шутить, потому что шутка против Бога с Богом, рано или поздно, превращается в действительность», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

 

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал о самоубийстве как тяжелом грехе и значении послушания в жизни христианина.
ForUm

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