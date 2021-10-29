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Обезопасить свои жизни и жизнь ближних возможно только при четком выполнении рекомендаций врачей и соблюдении карантинных норм.

Фото: upc.lviv.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, об этом глава Синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки Украинской Православной Церкви митрополит Филарет (Кучеров) написал в обращении к духовенству и верующим Львовской епархии.

«Из-за сверхсложной эпидемиологической ситуации по всей Украине, и в частности в галицком регионе, призываю всех приложить необходимые усилия, чтобы стремительное распространение новой волны коронавирусной болезни было остановлено», - отметил митрополит Филарет.

Владыка констатировал, что пренебрежение карантинными нормами и несоблюдение масочного режима приводит к увеличению количества заболевших.

«Обращаемся ко всем, кто не считает нужным носить маску и напоминаем: своими действиями вы сознательно пренебрегаете заповедями Господними, в частности о любви к ближнему: «…люби ближнего твоего - как самого себя» (Лк. 10, 27). Вы можете стать причиной заражения других людей, и из-за вашей халатности могут погибнуть люди. Это сознательное нарушение одной из десяти основных заповедей «не убий» (Исх. 20, 13)», - напомнил архиерей.

Владыка призвал всех и особенно священнослужителей, «соблюдать карантинные меры: строгий масочный режим, дезинфекцию рук на входе в храм и обработку поверхностей дезинфицирующими средствами, во время богослужений соблюдать дистанцию в храме».

Митрополит Филарет подчеркнул, что только совместными усилиями возможно предотвратить распространение болезни.

«Вспомним, как совсем недавно мы не могли посещать храмы. Давайте все вместе сделаем все возможное, чтобы молиться в эти дни в храмах, и не допустить из-за нашей небрежности нарушения карантинных мер, распространение болезни и закрытие храмов. Какая бы ни была сложная ситуация в нашей жизни, Святая Православная Церковь, как любящая мать, всегда открывает объятия нуждающимся в ее утешении и подкреплении. Поэтому в эти трудные времена усилим нашу общую молитву о здоровье друг друга. Попросим совместно у Господа сил и терпения в преодолении этих испытаний всего человечества», - подытожил владыка.

 
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