У Болгарії розслідують можливий підпал антен Starlink на секретному об’єкті

Депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев від партії «Так, Болгарія» заявив про можливий навмисний підпал 11 із 17 антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink на секретному об’єкті поблизу Софії. Болгарська влада повідомляє, що розслідування триває, і не розкриває його подробиць.

Про це Мірчев написав у Facebook.

За словами депутата, двоє чоловіків у масках підпалили 11 антен SpaceX, які забезпечують зв’язок із супутниками Starlink. Цю систему активно використовують, зокрема, під час війни в Україні.

Мірчев закликав болгарські спецслужби та Міністерство внутрішніх справ пояснити, чи знали вони про атаку. Він також розкритикував уряд за мовчання щодо інциденту.

Депутат провів паралелі з пожежею на наземній станції Starlink у Польщі наприкінці вересня. За його словами, польська влада оперативно поінформувала суспільство та розпочала відповідні дії. Мірчев заявив, що польська сторона не сумнівається в причетності Росії до інциденту.

Про підпал у Болгарії висловився прем’єр-міністр Румен Радев. Він відмовився розкривати подробиці, пояснивши це тим, що розслідування триває.

«Триває розслідування, воно надзвичайно інтенсивне. Ми працюємо з партнерськими службами, щоб успішно завершити цю операцію», — сказав Радев.

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв повідомив, що правоохоронні органи вжили додаткових заходів для посилення безпеки подібних об’єктів по всій країні. Водночас він зазначив, що безпосередня відповідальність за охорону таких об’єктів лежить на їхніх власниках.

Як повідомлялося, 23 вересня сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink у польському селі Воля-Кробовська. Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

За даними польського слідства, двоє підозрюваних перелізли через огорожу станції, облили легкозаймистою рідиною електричну шафу та генератор і підпалили їх. Вогонь швидко загасили, а мережа продовжила працювати без перебоїв.