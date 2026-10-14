СБУ затримала двох російських агентів

Обох фігурантів вдалося викрити на початку їхньої шпигунської активності. Це дозволило убезпечити запасні командні пункти українських військ та АЗС, на які «полювали» агенти, повідомляє СБУ.

Одним з коригувальників виявився завербований рашистами працівник автозаправного комплексу у Слов’янську.



До уваги ворога він потрапив через свого колишнього однокласника, який з початком повномасштабної війни виїхав до рф та працює на російських спецслужбістів.



Після вербування зловмисник приховано знімав на телефонну камеру колони ЗСУ, що перебували на території або поблизу АЗС.



Надалі він мав направити рашистам фотознімки та відео військової техніки для підготовки прицільного удару.



Фігурант на власному авто об’їжджав інші заправні станції, а також мости, які використовують у логістиці Сили оборони.



Ще одним агентом рф є завербований ворогом мешканець Покровська, який у 2024 році переїхав до Дніпра та оселився у місцевому гуртожитку.



У поле зору російських спецслужбістів він потрапив через свої прокремлівські коментарі в чатах Телеграм-каналів.



За інструкцією кураторки з рф агент мав скоригувати ракетно-дронові атаки по місцях найбільшого зосередження особового складу і розміщення техніки Сил оборони в обласному центрі.



Для пошуку розвідданих фігурант пішки обходив місцевість або використовував громадський транспорт, щоб дістатися віддалених районів.



Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку і смартфони із доказами їхньої роботи на ворога.



Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.