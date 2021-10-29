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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1616 больных коронавирусом. 46 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1616 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 46 человек. Всего за период пандемии в Киеве 6076 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 257 404», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 185 больных коронавирусом и 436 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 625 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 228 276 жителей столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 334, в Дарницком – 253 и в Днепровском районе – 194 случая», – отметил Виталий Кличко.
ForUm

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