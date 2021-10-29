В результате ДТП на пешеходном переходе на проспекте Героев Сталинграда в Харькове погибла 72-летняя женщина-пешеход, сообщила пресс-служба облполиции.
Информация о ДТП поступила оператору службы 102 в 18:04 28 октября.
Предварительно, во время перехода проезжей части на пешеходку наехал автомобиль «Инфинити» 2012 года выпуска, от удара женщину отбросило под двигавшиеся во встречном направлении колеса автомобиля «Дэу».
Следователи установили, что «Инфинити» управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля «Дэу» находился 56-летний мужчина.
По информации патрульной полиции, водитель «Инфинити» ранее правила дорожного движения не нарушала и к административной ответственности не привлекалась.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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