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Гражданин Украины погиб в четверг утром во время выполнения строительных работ в городе Гливице Силезского воеводства на юге Польши.

Украинца присыпало землей в глубоком котловане, спасатели смогли извлечь тело из-под земли только спустя много часов, сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Силезского воеводства.

По данным полиции, 33-летний украинец работал в глубоком котловане, когда произошел оползень. На место чрезвычайной ситуации были сразу вызваны спасатели, в частности специальная группа Пожарной службы из города Ястрембе Здруй. Откапывание велось ручным инвентарем, поскольку привлечение тяжелой техники в таких ситуациях запрещено.

Около 17:30 (по местному времени) спасатели сумели локализовать мужчину, но вытащили его на поверхность только в 20 часов. К сожалению, врач констатировал смерть украинца.

Как отмечается, спасательные работы велись в условиях опасности очередного оползня.

На место трагического происшествия прибыли прокурор и представители инспекции труда.

По сообщению полиции, гражданин Украины временно проживал в городе Забже.

Местная полиция, прокуратура и инспекция труда выясняют причины и обстоятельства трагического события, а также формальные аспекты трудоустройства граждан Украины.
ForUm

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