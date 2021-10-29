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Пограничная служба Польши в этом году на отрезке границы с Украиной выявила более полутысячи поддельных COVID-сертификатов о вакцинации, предоставляемых гражданами Украины при въезде в РП.

Об этом сообщили в Надбужанском отделе Пограничной службы РП, а также в в Бещадском отделе, граничащем с Украиной, сообщает Укринформ.

Как сообщили в Надбужанском отделе Пограничной службы РП, в этом году пограничники выявили 554 сертификата против COVID-19 международного образца, выданные в Украине, относительно которых существует «обоснованное подозрение в их подделке». Больше всего таких случаев выявлено в пункте пропуска «Гребенное-Рава-Русская» (352).

Как отмечается, последний такой случай произошел 25 октября в пункте пропуска «Зосин-Устилуг». У пяти граждан Украины, которые вместе пересекали границу, подтверждена подделка COVID-сертификатов. Поэтому они были задержаны, а впоследствии административным решением им был запрещен въезд на территорию Польши.

В то же время, в Бещадском отделе Пограничной службы Польши корреспонденту Укринформа сообщили о выявлении с начала года лишь 12 случаев подделки гражданами Украины COVID-сертификатов о вакцинации.

Напомним, наличие COVID-сертификатов о вакцинации освобождает украинцев от карантина после пересечения польской границы.

По предварительным данным, в Польше на сегодняшний день может находиться примерно 1,5 млн украинцев.
ForUm

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