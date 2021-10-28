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Депутаты Закарпатского областного совета на очередном заседании сессии уволили председателя облсовета Алексея Петрова. Проект решения о досрочном прекращении полномочий был внесен в повестку дня после того, как за 10 минут до начала сессии сам председатель распорядился перенести пленарное заседание на 29 ноября, сообщает Радио Свобода.

Присутствовавшие в зале заседаний депутаты не прекратили работу, провели регистрацию и приступили к заседанию. Из зарегистрированных 36 человек – 35 проголосовали за отставку Алексея Петрова. С повестки дня были сняты все проекты решений о реорганизации коммунальных медицинских учреждений и библиотечных учреждений.

Петров считает такие действия депутатов незаконными, сессию нелегитимной и сообщил, что обратился в полицию.

«Подал уведомление о преступлении в соответствии со ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса в Закарпатскую областную прокуратуру, Управление СБУ и Нацполицию о действиях, квалифицируемых ст. 186 – самоуправство группой лиц, которые сегодня незаконно заняли сессионный зал, несмотря на то, что я издал распоряжение о переносе сессии на 29 ноября», – заявил Петров.

По его словам, он продолжает работу в должности председателя Закарпатского областного совета, а основная причина такой ситуации – перенос сессии из-за доработки вопросов реформирования коммунальных предприятий.

Алексей Петров в прошлом году был назначен президентским указом главой Закарпатской ОГА, но только несколько месяцев пробыл в должности. На местных выборах в октябре 2020 года он избрался в областной совет по спискам партии «Слуга народа», а с 7 декабря 2020 стал председателем областного совета.
ForUm

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