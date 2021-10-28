«Масонской» или «языческой» символики в храме нет и быть не может, потому корректнее говорить о символике, заимствованной из масонства либо язычества или похожей на нее.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал публицист Дмитрий Марченко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В храме нас окружают символы языческого происхождения. В этом нет ничего странного. Ведь никакая культура не возникает из вакуума. И христианская не является исключением. Как отцы Церкви для изъяснения христианских истин воспользовались философским аппаратом языческого античного мира, точно так же и языческие античные символы и образы вошли в христианскую иконографию, получив новый смысл», - отметил Дмитрий Марченко.

Православный журналист напомнил, что многие символы, которые встречаются в православных храмах, и заимствованные в т.ч. из масонства, не должны смущать верующих, поскольку в христианстве в них вкладывается другой смысл.

Дмитрий Марченко рассказал о значении символа - глаза в треугольнике, который является одним из известных масонских знаков и означает творца («Око Великого Архитектора Вселенной»).

«Символ глаза в качестве «Всевидящего ока» известен с глубокой древности. Он встречается в Древнем Египте (например, соколиный глаз бога Гора, т. н. Уаджет). Аналогичная символика используется и в других религиях, например в индуизме (третий глаз бога Шивы). Треугольник - тоже древний символ. Его можно встретить у Платона и у пифагорейцев. В раннехристианскую же эпоху треугольник как символ Святой Троицы впервые использовала (принято считать) гностическая секта манихеев. Со временем эти символы попали в арсенал алхимиков, откуда их заимствовали философы эпохи Возрождения. Глаз был заключен в треугольник, символизирующий Троицу, и приобрел христианское значение Всевидящего Ока Господня. После он использовался и в западноевропейской иконописи как знак Бога-Отца. Параллельно его переняли и масоны», - объяснил журналист.

Он рассказал, что в конце XVII века «Всевидящее Око» перешло из западной иконографии в православную. Наибольшей популярностью этот знак пользовался в XVIII веке, а своего апогея достиг в начале XIX века, в эпоху царствования Александра I, когда символ стали использовать и в оформлении храмов, и в гражданской сфере - пьедесталы памятников, наградные медали и т. д.

«Идея «Всевидящего Ока Господня» нисколько не противоречит Писанию, где Господь изображается обладающим органами зрения и всеведением, например: «Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» (Пс. 32:18). Хотя происхождение этого символа несколько сомнительно, для нас важнее смысл, который в него вкладывается Церковью», - подчеркнул Дмитрий Марченко.

Он объяснил, что нужно разделять символы в храме (и шире - во всей Церкви) и символы вне Церкви и потому их не нужно отождествлять.