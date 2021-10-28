Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствам по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении в государственной измене бывшему работнику органов прокуратуры Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

По данным следствия, начальник отдела прокуратуры Севастополя в марте 2014 года согласился на предложение занять должность исполняющего обязанности прокурора города без подчинения Генеральной прокуратуре Украины.

Таким образом, являясь сотрудником органов прокуратуры Украины с 2001 года, он помогал в проведении взрывной деятельности против Украины представителям спецслужб, правоохранительных и других органов государственной власти Российской Федерации, а также в незаконном образовании и функционировании в г. Севастополе системы органов государственной власти Российской Федерации.

В дальнейшем указом президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года он назначен руководителем незаконно созданного оккупационного органа «прокуратура города Севастополя», где он продолжил осуществление функций руководителя оккупационного органа и организовывал его деятельность до октября 2018 года.

В настоящее время экс-работник органов прокуратуры Украины является государственным советником юстиции 2 класса органов прокуратуры Российской Федерации и возглавляет прокуратуру Адыгеи.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.