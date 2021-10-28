Сумская епархия Украинской Православной Церкви собрала более 1 млн грн для лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, отделению онкогематологии Сумской областной детской клинической больницы переданы дорогостоящие препараты и оборудование.

Благотворительную помощь в сумме 1 млн 27 тысяч гривен собрали в ходе Одиннадцатой благотворительной акции «К Светлому дню – светлые поступки».

«Использование препаратов и оборудования осуществляется врачами в соответствии с потребностями терапии каждого маленького пациента, что позволяет выполнять нормативные требования европейских протоколов лечения и увеличивает вероятность успешного преодоления болезни», - подчеркнули в епархии.

Акцию помощи в лечении онкобольных детей Сумской области УПЦ проводит ежегодно в течение одиннадцати лет. Это наиболее значительная благотворительная инициатива в области, которая находит поддержку значительной части населения.

Обычно передача лекарств и оборудования происходит в больничном отделении. Но в 2021 году карантинные ограничения не позволили посетить больницу. Однако, это не помешало полностью выполнить все, что было запланировано.