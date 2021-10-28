В Закарпатской области полиция открыла уголовное производство по факту беременности 11-летней девочки – дело квалифицировано как изнасилование несовершеннолетней.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила представитель ГУ Нацполиции Закарпатья Анна Дан.

По ее словам, после публикации в соцсетях и местных СМИ информации о беременности 11-летней девочки из Берегово полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 152 (Изнасилование малолетней).

«Следователи полиции уже имели разговор с девочкой и ее мамой, по их словам понятно, что это произошло за пределами области, когда ребенок находился в Киеве. Очевидно, отец ребенка не закарпатец», – сказала Дан.

По санкции статьи мужчине, которого сейчас разыскивают, грозит заключение на срок от 10 до 15 лет.

О беременности девочки рассказал в Facebook местный журналист Михаил Папиш. По его словам, будущую маму приняли на учет в Береговскую райбольницу, родить она должна в конце ноября.