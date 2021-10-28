Александр Лукашенко рассказал, почему белорусы не могут вакцинироваться препаратами, производимыми в западных странах – Pfizer, Moderna и другими. Об этом Лукашенко заявил в центральной районной больнице города Лида, куда госпитализируют пациентов с COVID-19, передает Радио Свобода.

«У нас в стране нет иностранных вакцин, кроме (русского) «Спутника» и китайской вакцины. Но эти вакцины не хуже. Нам подкидывают идею: «Завезите Pfizer, «Джонсон и Джонсон», «Модерн» и прочее. Зачем? Чтобы (люди) могли привиться, получить паспорт и ехать туда к своим! Ехать на Запад, инструкции получать! Вот зачем им это нужно! Езжайте туда и там вакцинируйтесь. А мы покупаем иностранные вакцины, которые себя намного лучше показали, чем западные», – говорит Лукашенко на видео, распространенном государственным информагентством БелТА.

Лукашенко также объявил, что в 2023 году в Беларуси будет создана собственная вакцина, «приспособленная под штамм 2023 года». Ранее белорусские власти заявляли, что прототип этой вакцины якобы уже готов и поступит в производство в следующем 2022 году. С чем связано изменение сроков поставки, Лукашенко не объяснил.

В апреле этого года Лукашенко заявлял об отсутствии у него планов прививаться против коронавируса, поскольку, по его словам, он уже переболел «бессимптомно» и имеет еще антитела. Но затем в октябре он изменил мнение и заявил, что вакцинируется против COVID-19, когда «придет время», но сделает это «нашей, белорусской» вакциной.

По официальной статистике, к которой с недоверием относятся в обществе, в Беларуси ежедневно фиксируется более двух тысяч случаев коронавирусной болезни нового типа. При этом многие белорусы считают статистику заниженной и сетуют, что в стране сложно пройти тест на COVID-19 или пройти обследование легких с помощью МРТ, а к больным пациентам не приходят домой врачи.