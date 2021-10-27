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В Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире», - сказал Шмыгаль на брифинге в Донецкой области, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, чтобы до конца года Украина успела провакцинировать большинство взрослого населения как минимум первой дозой, по плану в неделю должно вакцинироваться минимум 1,5 млн людей. «Но у нас разрыв небольшой между первой и второй дозой», - пояснил премьер.

При этом Шмыгаль отметил, что на данный момент в Украине наблюдается хороший темп вакцинации, который не хочется сбавлять.

Как сообщал ForUm, с 8 ноября в Украине будут отстранять от работы работников образования и должностных лиц, которые не имеют прививок против СOVID-19.

Минздрав своим приказом от 4 октября № 2153 утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
ForUm

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