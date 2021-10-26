С 8 ноября в Украине будут отстранять от работы работников образования и должностных лиц, которые не имеют прививок против СOVID-19.

Об этом говорится в обнародованном постановлении Кабинета Министров Украины, передает Украинская правда.

Речь идет о представителях профессий, которые, согласно приказу Министерства здравоохранения, подлежат обязательной вакцинации против СOVID-19.

А именно работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального передвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Не будут допускать к работе всех представителей этих профессий, кроме тех, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению прививок против СOVID-19.

Такие работники должны предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданного медучреждением.

Работники и госслужащие отстраняются от работы приказом руководителя.

На время отстранения за работником не сохраняется заработная плата, сообщали ранее в Минздраве.

На работу работник или госслужащий возвращается только при условии вакцинации против СOVID-19.

Напомним, Минздрав своим приказом от 4 октября № 2153 утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.