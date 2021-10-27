Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Александр Семенников, Виктор Панкулич и Дмитрий Михайленко подтвердили решение суда первой инстанции, согласно которому у народного депутата Ильи Кивы конфисковали 1,25 млн гривен как необоснованный актив от якобы аренды жомовой ямы. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

«Сегодня адвокаты совершили неожиданный ход. Они утверждали, что яма – это не совсем яма, потому что под ней якобы есть целая нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов) и поэтому цена аренды была такая высокая. Они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу», - говорится в сообщении.

Адвокаты также заявили, что стоимость ямы в несколько десятков раз выше из-за подземного хранилища. Но почему-то в договоре аренды жемовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов.

Судьи оставили ходатайство без удовлетворения и поддержали решение первой инстанции.

В ЦПК подчеркнули, что это первый миллион, который Украина получит в бюджет посредством инструмента гражданской конфискации необоснованных активов.