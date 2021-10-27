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Правоохранители Харькова оперативно задержали мужчину из-за угрозы применения боеприпаса.

По данным полиции, 24-летний парень пытался «наладить» отношения со своей сожительницей, угрожая взорвать ручную гранату «Ф-1».

Событие произошло 26 октября около 23:00 в Индустриальном районе Харькова. В полицию обратился знакомый пострадавшей и сообщил, что мужчина угрожает расправой своей девушке.

Сотрудники полиции оперативно прибыли к месту происшествия, распоряжением начальника полицейского главка в действие ввели специальную полицейскую операцию «Гром». Злоумышленник был настроен агрессивно, нервничал, но переговорщикам удалось убедить его сдаться правоохранительным органам. В настоящее время он задержан, вещественные доказательства изъяты.

Правонарушителем оказался уроженец Донецкой области, участвовавший в военных действиях в зоне ООС. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, официально нигде не работает, с августа текущего года проживает со своей девушкой.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство), а также ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ForUm

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