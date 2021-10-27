Во вторник, 26 октября, в зоне ООС погиб военный с Полтавской области.
«26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин – мастер-сержант Халиков Георгий Журович», - сообщил Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Военный был родом из Шишацкой тергромады.
По данным штаба ООС, возле Гранитного наемники трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение.
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