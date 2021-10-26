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Вакцинация – единственный способ преодолеть пандемию COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время ознакомления с работой Центра массовой вакцинации в Кропивницком 26 октября.

«Вакцинация спасает жизнь. 95% пациентов с коронавирусом в больницах сегодня – невакцинированные люди. Эта статистика подтверждается во всех странах мира. Прививка снижает шансы заболеть и защищает от тяжелого течения болезни. Очень важно максимально увеличивать темпы вакцинации и ответственно подходить к этому вопросу», – отметил Шмигаль.

Премьер-министр в ходе посещения Центра массовой вакцинации пообщался с посетителями и медиками. Он отметил, что регистрация в электронной системе занимает много времени. Сотрудники центра сообщили премьер-министру, что разрабатывают варианты, как ускорить этот процесс. Они также отметили, что в последние две недели количество желающих вакцинироваться возросло.

«Призываю всех приходить и вакцинироваться. Это единственный путь обезопасить себя и родных», – подчеркнул глава правительства.

 
ForUm

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