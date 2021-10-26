На Закарпатье произошла массовая драка на КПП украинско-словацкой границы «Ужгород-Вишне-Немецкое». Полиция устанавливает ее участников.
Видео с места происшествия опубликовал председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров.
«На видео, распространенном в сети водителями, которые... стояли в очереди на КПП «Ужгород-Вишне-Немецкое», видна драка между «рэкетирами», организующими проезд без очереди, и дальнобойщиками», - написал Петров.
По его словам, водители сигнализировали, что во время и после драки ни одного правоохранителя на месте происшествия не было.
Чиновник официально обратился к руководству Чопского пограничного отряда относительно причин бездействия подчиненных в этой ситуации, в Главное управление Нацполиции в Закарпатской области и в прокуратуру Закарпатья с требованием дать правовую оценку этим событиям, выяснить лиц преступной группировки, привлечь их к ответственности и прекратить правовой беспорядок на границе.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время