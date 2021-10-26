На Закарпатье произошла массовая драка на КПП украинско-словацкой границы «Ужгород-Вишне-Немецкое». Полиция устанавливает ее участников.

Видео с места происшествия опубликовал председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров.

«На видео, распространенном в сети водителями, которые... стояли в очереди на КПП «Ужгород-Вишне-Немецкое», видна драка между «рэкетирами», организующими проезд без очереди, и дальнобойщиками», - написал Петров.

По его словам, водители сигнализировали, что во время и после драки ни одного правоохранителя на месте происшествия не было.

Чиновник официально обратился к руководству Чопского пограничного отряда относительно причин бездействия подчиненных в этой ситуации, в Главное управление Нацполиции в Закарпатской области и в прокуратуру Закарпатья с требованием дать правовую оценку этим событиям, выяснить лиц преступной группировки, привлечь их к ответственности и прекратить правовой беспорядок на границе.