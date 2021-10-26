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Уход от общества как вариант решения накопившихся проблем - иллюзия.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка считает, что люди уходят от общества, социально изолируются по одной причине - из-за гордыни.

«Конечно, речь не идет о тех, кто почувствовал призыв Божий посвятить свою жизнь исполнению монашеских обетов. Безусловно, человек сам никогда не признает внутренней гордости, он будет называть множество разных причин и поводов: это и непонимание со стороны близких, и разочарование в людях, и отсутствие справедливости в мире и прочее.

Гордецы бросают работу, семью, забывают о своих прямых обязанностях, закрываются в домах и перестают взаимодействовать с миром. Некоторые еще и дают отсылки к святым отшельникам, мол, они, как и святые, не поняты этим миром. Но святые – это избранные Богом светочи, они никогда не допускали мысли о своей святости. Уединение было продиктовано совершенно иными мотивами», — объяснил владыка Антоний.

Архиерей считает иллюзией уход от общества как вариант решения накопившихся проблем. 

«Ком проблем не уменьшается, а наоборот. Это опасная дорожка. Желание всё и всех раскритиковать, неспособность видеть хорошее, нежелание подстраиваться под близких, быть к ним снисходительным, а главное, желание быть всегда правым – вот признаки горделивого человека. Он смотрит на всех свысока и считает других недостойными общаться с ним. Будучи в Церкви, такой человек уходит из нее обиженным и оскорбленным», — сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний отмечает, что данная духовная болезнь дает очень глубокие корни, и искоренить ее, когда она уже основательно прижилась, практически невозможно. 

«Человек становится глух и слеп. И ему почти нельзя рассказать об истине. На ранней стадии болезни еще возможно поправиться, но запущенная стадия не поддается лечению, как только по милости Божией», — добавил он.

Владыка напомнил о важности следить за собой, за своими мыслями. «И пресекать любую попытку возгордиться над кем-то. Нужно бояться думать о себе лучше, чем о другом, каким бы ничтожным он ни казался. Мысли о себе как о праведнике убийственны и недопустимы», — заключил митрополит Антоний.
ForUm

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