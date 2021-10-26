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Сотрудники ГБР разоблачили сотрудника полка патрульной службы полиции особого назначения «Киев» Национальной полиции Украины и его сообщника, незаконно сбывавшего огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Злоумышленники осуществляли незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ представителям криминалитета. Сделки проводились в районе проведения ООС, столице и других регионах Украины.

По оперативным данным, оружие полицейский и его подельник получали от неустановленных военнослужащих.

Для хранения оружия и боеприпасов злоумышленники снимали боксы в гаражном кооперативе в Краматорске Донецкой области.

Сотрудники ДБР задокументировали несколько фактов реализации указанными лицами огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Продавцы» задержаны во время очередной попытки реализации оружия.

По месту незаконного хранения изъяты гранаты разных модификаций, тротиловые шашки, гранотометы и выстрелы к ним, зажигательные трубки, детонаторы, дымовые шашки, сигнальные ракеты, патроны, мины разных видов. Подсчет продолжается.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по статье ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Устанавливается источник поступления оружия и другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – ДБР и СБУ.
ForUm

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