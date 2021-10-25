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В Киеве священник Украинской Православной Церкви благословил украинских спортсменов, которые примут участие в XXI чемпионате мира по боксу в Сербии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, благочинный Деснянского благочиния протоиерей Димитрий Григорак посетил открытую тренировку боксеров Национальной сборной.

Священник совершил молебен о здравии спортсменов и благополучное участие в соревнованиях.

После общей молитвы благочинный пожелал команде и главному тренеру Леониду Лоевскому Божией помощи, крепкого здоровья и успехов в новых достижениях. Священник окропил спортсменов святой водой.

В УПЦ отметили, что отец Димитрий поддерживает дружественные связи с командой Национальной сборной Украины по боксу.
ForUm

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