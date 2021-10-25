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На Херсонщину колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь ГосЧС Украины в одну из больниц города Каховка. Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Запасов кислорода в больницах Херсонской области, определенных для лечения больных коронавирусом, хватит на три дня.

Европейский Союз предоставил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро, сообщил президент Владимир Зеленский. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и уменьшение негативных последствий пандемии COVID-19 на экономику.

В Украине сегодня – 339,5 тысяч активных больных COVID-19.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут нацелены на Москву.

С 4 ноября 2021 АО «Укрзализныця» возобновляет курсирование поезда №67/68 Киев – Варшава.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украине по форме правления лучше быть президентской, а не парламентско-президентской республикой.

За сутки 24 октября в Украине зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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