В нынешнем активном сотрудничестве Украины с НАТО, чего все годы опасалась Россия, виноват сам Кремль. Об этом в программе «Взгляд с Банковой» телеканала «Дом» заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Он отметил, что хотя нет формального вступления Украины в НАТО, альянс присутствует на территории страны.

«Действительно, военнослужащие сил НАТО находятся на территории Украины в рамках учебных миссий. Мы проводим совместные учения. Только на этот год их запланировано 25. И НАТО давно присутствует на территории Украины», — сказал Арестович.

В столь активном продвижении НАТО в Украине виноват Кремль, оккупировавший в 2014 году украинские территории и продолжающий российскую агрессию.

«Внутри Украины была длительная дискуссия — надо нам вступать в НАТО или нет, с учетом того, что до 2014 года не было военной опасности. И своими действиями Кремль убрал эту дискуссию и получил то самое приближение НАТО к границам России, которого они так боятся. Теперь «злого НАТО» в Украине очень много», — сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

«Но Кремль же не понимает еще самого главного. Что как только Украина вступит в НАТО, каждый украинский солдат станет солдатом НАТО. А это совсем другая история», — добавил он.

Поэтому лучший выход для РФ — пойти на мирное урегулирование ситуации, вывести свои войска с Донбасса и из Крыма, выплатить репарации Украине за период оккупации.

«И вот тогда возникнет основание для восстановления нормальных отношений. И, возможно, можно будет всерьез обсудить вопросы угроз своей безопасности, которые Российская Федерация видит в возможном вступлении Украины в НАТО. Тогда мы можем говорить, как нормальные страны. Сейчас мы не можем говорить, как нормальные страны, потому что мы — военные противники. И к такой ситуации привела именно Россия», — подчеркнул Арестович.

По поводу озвученных опасений президента РФ Владимира Путина, что в Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и направят ракеты на Москву, Арестович ответил:

«Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены».