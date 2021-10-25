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Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и уменьшение негативных последствий пандемии COVID-19 на экономику, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Транш в 600 млн евро от ЕС – это свидетельство положительной оценки реформ в Украине. Наше эффективное сотрудничество с ЕС, МВФ, Всемирным банком и другими международными партнерами позволяют реализовать амбициозные проекты и продолжить масштабную модернизацию Украины для роста экономики и поддержки граждан», - отметил Шмыгаль.

Для получения макрофинансовой помощи Украине выполнила взятые на себя обязательства в части реализации структурных реформ, в частности в сфере управления государственными финансами, надлежащего управления и верховенства права, улучшение бизнес-климата и тому подобное.

Меморандум о взаимопонимании по реализации «исключительной» пятой программы макрофинансовой помощи объемом до 1,2 млрд евро был заключен между Украиной и Европейским Союзом в июле 2020 года. Первый транш в размере 600 млн евро Украина получила в декабре прошлого года.
ForUm

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