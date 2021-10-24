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Вселенский патриарх Варфоломей оказался в американской больнице. Патриарх второй день находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает The National Herald.

Перед отправлением на службу в собор Святой Софии, как сообщает The National Herald, патриарх Варфоломей чувствовал себя плохо. На его самочувствие повлиял длительный перелет в США и очень загруженный график.

Учитывая неважное самочувствие патриарха, его врач посоветовал отдых. Варфоломея с большой осторожностью доставят в больницу Университета Джорджа Вашингтона. В медучреждении за патриархом будут наблюдать врачи.

Отметим, патриарху Варфоломею уже 81 год. Он стал вселенским патриархом в ноябре 1991 года.
ForUm

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