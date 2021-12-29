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Сложная ситуация, в которой оказались верующие канонической Украинской Православной Церкви из-за захватов храмов раскольниками, – это прямой результат непродуманного решения патриарха Варфоломея. 

Фото: fosfanariou.gr

Об этом заявил руководитель Представительства Императорского Православного Палестинского общества в Республике Сербской священник Миладин Митрович, сообщает www.glassrpske.com.

Священник отмечает, что именно на совести Константинопольского патриарха лежит ответственность за разделение православного мира и за страдания, с которыми православные верующие в Украине сталкиваются ежедневно. 

«Неканонические действия Варфоломея нарушили единство Поместных Церквей, которые теперь разделены на два лагеря – тех, кто находится в меньшинстве и признает украинский томос, и тех, кто в большинстве, кто публично поддерживает Московский Патриархат как единственную канонически заслуживающую доверия Церковь, которая осуществляет свою юрисдикцию на территории Украины», – сказал священник Миладин Митрович.

По его словам, «давать томос раскольникам - это, по сути, циничное и антиканоническое завоевание канонических территорий других Поместных Православных Церквей».

«Сегодня это Украина, завтра это будет Македония, послезавтра это будет Южный Кавказ и так далее, до бесконечности», – предупреждает клирик Сербской Церкви.

Священник напомнил, что в этом году патриарх Варфоломей принял делегацию македонских раскольников, а абхазская раскольническая организация Дорофея уже заявляет, что активно работает над организацией встречи с Варфоломеем.  

«Негативный пример предоставления томоса в Украине вызвал сепаратистские устремления во многих местах, где находятся Православные Церкви, поэтому в ближайшем будущем можно ожидать новых и более частых раскольнических явлений», – констатировал священник Миладин Митрович.
ForUm

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