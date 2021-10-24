За последние сутки, 23 октября, ОБСЕ зафиксировала 183 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. В частности наблюдатели слышали выстрелы и взрывы.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов. Из них один разрыв боеприпаса и 14 взрывов неопределенного происхождения.

Больше всего нарушений зафиксировали в районе Петровское - 42 боеприпасы неопределенного происхождения и взрывы.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 49 нарушений режима прекращения огня, в том числе 11 взрывов. Из них три взрыва от исходного огня, 3 разрыва боеприпасов и 5 взрывов неопределенного происхождения. Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе участка разведения у Золотого.