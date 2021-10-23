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С 23 октября в Киеве начали подключение жилых домов к отоплению.

Как сообщили в КГГА, до конца суток планируют подключить около 9% жилого фонда.

Учреждения социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства с 1 октября.

По состоянию на утро 23 октября тепло уже получают 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) лечебных учреждений.

Дома, которые получают тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам управляющих домов.

В КГГА напомнили, что в столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три мощных теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2,7 тысячи километров тепловых сетей. В соответствии с технологическими нормами, развертывание такой системы занимает около семи дней.

Напомним, запасов природного газа в украинских хранилищах достаточно для покрытия потребностей населения и предприятий социальной сферы в отопительном сезоне, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
ForUm

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