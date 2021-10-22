В Киевском крематории отрицают заявление председателя комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого об увеличении очередей на кремацию.

«Озвученное заявление председателя комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого не соответствует действительности», - сообщили в Администрации Ритуальной службы специализированного коммунального предприятия «Киевский крематорий» исполнительного органа Киевсовета (КГГА) в ответ на запрос Радио Свобода.

Там также привели данные по количеству кремированных умерших от COVID-19.

По данным предприятия, за весь 2020 было кремировано 1470 умерших от COVID-19, за период с 1 января по 20 октября 2021 – 3144, за период с 1 по 20 октября 2021 – 335 человек.

20 октября, выступая на заседании Верховной Рады, председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что «очередь в Киевский крематорий с катафалков сегодня составляет почти 2:00». Он сказал об этом в контексте необходимости вакцинировать людей, в том числе народных депутатов, от COVID-19 из-за вспышки заболевания и значительного числа заболевших и умерших.