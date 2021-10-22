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Власти Болгарии с 24 октября ужесточают антикоронавирусные ограничения в стране из-за роста числа заболевших: теперь для посещения большинства общественных мест, а также заселения в гостиницы туристам понадобится «зеленый сертификат» о прививке, либо ПЦР-тест, пишет газета Сapital.

«С 24 октября в общественных местах Болгарии начнут требовать так называемые «зеленые сертификаты» - справку на болгарском или английском языке, свидетельствующую о прохождении полного курса вакцинации от COVID препаратом, одобренным в стране. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном коронавирусе, действительная в течение полугода, либо отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа, либо экспресс-тест на антиген, сделанный в течение последних 48 часов», - пишет издание.

Как отмечает портал, медицинские документы не нужно предъявлять детям младше 18 лет, передает Интерфакс.

Кроме того, власти Болгарии подробно прописали, в какие заведения не будут пускать без «зеленого сертификата», среди них - магазины площадью более 300 кв. метров, торговые центры, рестораны, бары, спа-центры, концертные залы, театры, музеи и галереи, гостиницы и другие.

Правило предоставления «зеленых сертификатов» касается и сотрудников этих заведений. Также без медицинских документов на работу не пустят в больницы, детские дома и дома престарелых.

Не нужно будет показывать сертификаты, справки или тесты при посещении продуктовых магазинов, аптек, банков, госучреждений и в общественном транспорте.
ForUm

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