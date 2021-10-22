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Подольская окружная прокуратура Киева совместно со следователями Подольского управления полиции сообщила о подозрении заместителю директора Департамента здравоохранения КГГА - начальнику управления лечебно-профилактической работы по факту служебной халатности при закупке лекарственных средств для лечения онкологических больных (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Следствием установлено, что Департаментом здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) по результатам проведения процедуры закупки в ноябре 2020 заключен договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и в дальнейшем осуществлена ​​закупка указанных лекарств.

Согласно заключению комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы вследствие закупки указанных лекарственных средств по завышенным ценам территориальной общине города Киева нанесен ущерб в размере более 7,5 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Досудебное следствие продолжается.
ForUm

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