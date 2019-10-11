также в разделеРелигия
Итальянская семья подарила криворожскому собору УПЦ частицу мощей святителя Иоанна Златоуста
В Киеве в храме УПЦ на Оболони два раза в неделю кормят нуждающихся 5
Митрополит Онуфрий рассказал, в чем подвиг святых Киево-Печерской лавры 4
В сети доступен список захваченых ПЦУ храмов в Ровенской области 11
Керкирский митрополит предложил архиереям Элладской Церкви не спешить с решением по «украинскому вопросу» 13
В Церкви назвали 7 главных правил, которые помогают побороть печаль 6
Митрополит Антоний рассказал, что общего у всех печерских святых 6
Митрополит Онуфрий расскажет, какой человек является по-настоящему сильным 10
В Киеве на православном кинофестивале «Покров» презентовали 68 фильмов из 11 стран 7
На Винниччине православные почтили Браиловскую икону Богородицы 5
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают память Собора отцов Ближних пещер 6
Митрополит Антоний дал духовный совет, что может вывести из тупика 8
На Волыни правоохранители продолжат расследовать избиение сына священника 9
Суд отстранил от должности винницкого чиновника, который незаконно перерегистрировал общины УПЦ в ПЦУ 21
В сети доступен фильм о празднике Покрова Пресвятой Богородицы 21
В Запорожской и Винницкой областях освятили храмы УПЦ 12
В Жмеринке на православном благотворительном фестивале будут собирать деньги на лечение детей 10
В Киево-Печерской лавре начались занятия в детской художественной школе 25

Легализацию медицинской марихуаны в Украине нужно рассматривать с нравственной точки зрения.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом заявил глава Синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет (Кучеров).

«Вопрос легализации марихуаны в медицинских целях нужно рассматривать с разных точек зрения, в первую очередь — с точки зрения нравственной.

Есть нестерпимая боль, которую невозможно купировать какими-либо препаратами. Решение этого вопроса на государственном уровне поддержат в первую очередь онкобольные люди», - подчеркнул митрополит Филарет.

Как сообщали СМИ, законопроект о легализации медицинской марихуаны в ближайшие месяцы может быть внесен в Верховную Раду. Об этом заявила в эфире народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Митрополит Филарет отметил, что важно четко определить и закрепить в  законодательстве условия легализации препарата исключительно для обеспечения интересов тяжелобольных украинцев.  

«Прежде всего, должна быть гарантия, что это направление не станет бизнесом в руках частных фармацевтических компаний и государство будет монополистом и регулятором производства и использования сырья. Во-вторых, марихуана должна быть легализована и использоваться исключительно для больных людей, а не для всех украинцев».

По словам митрополита УПЦ, «должны быть расставлены акценты, приняты нормативные документы, где будут чётко прописаны все требования, касающиеся важных этапов и технологических процессов выращивания, и, прежде всего, регулирования контроля, качества учёта и использования медицинских препаратов марихуаны».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1854 грн.
6
Теги